Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug dürfte hier beim Verlassen des Parkplatzes eine im Zufahrtsbereich montierte Straßenlaterne touchiert und dadurch beschädigt haben. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um ein größeres in Form eines Transporters/LKW oder einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gehandelt haben.



Etwaige Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können oder gar den Unfallhergang beobachteten, werden gebeten, sich unter 06571 926-0 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell