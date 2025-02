Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Unfallverursacher

Unmittelbar nach der Kollision entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallstelle. Hierbei soll es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um ein rotes oder weißes Fahrzeug gehandelt haben. Weiterhin soll das Fahrzeug innerhalb einer Fahrzeugkolonne von zwei weiteren Fahrzeugen in Richtung Leitzweiler unterwegs gewesen sein.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



