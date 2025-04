Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Birkenfeld

Am Montag, dem 14.04.2025 wurde mutmaßlich im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr ein Fahrzeug beschädigt, dass auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung Birkenfeld zum Parken abgestellt war.



Aufgrund der Spurenlage geht die zuständige Polizeiinspektion von einer Verkehrsunfallflucht aus. Der Unfallverursacher hat sich demnach von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sollten sie in der genannten Zeit unfallrelevante Beobachtungen auf dem Gelände der Kreisverwaltung gemacht haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782/9910

https://s.rlp.de/PDTrier





