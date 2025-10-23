Verkehrsunfallflucht Lidl Prüm

Am Dienstag, 21.10.2025 zwischen 11:30 und 11:45 Uhr kam es auf dem LIDL Parkplatz in Prüm zu einem Verkehrsunfall mit Flucht an einem geparkten Pkw.

Ein grauer VW Golf wurde an der Fahrerseite durch Kratzer beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



