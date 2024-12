Verkehrsunfallflucht in Zell

In der Nacht vom 05.12.2024 auf den 06.12.2024 kam es in Zell zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr dabei über Steinstufen vor dem "Zeller Schwarze Katz"-Brunnen und beschädigte diese.



Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-9867-0 oder per E-Mail pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



