Verkehrsunfallflucht in Traben-Trarbach

Am 19.10.2024 in einem Zeitraum zwischen 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Moselparkplatz, unmittelbar unter der Brücke, in Traben-Trarbach.

Dabei wurde ein geparkter schwarzer BMW, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug in Bereich der hinteren linken Stoßstange, beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise über Beobachtungen oder Tatverdächtige bei der Polizei Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Mail an pizell.wache@polizei.rlp.de zu melden.



