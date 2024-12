Verkehrsunfallflucht in Morbach, Unterer Markt

Im Zeitraum von Freitag, den 27.12.2024 15:10 Uhr bis 15:30 Uhr kam es in der Straße Unterer Markt 5 in Morbach an einer dortigen Parkbucht zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.