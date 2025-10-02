Auf Grund der Beschädigung an dem Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit dem Fahrzeug kollidiert ist.
Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder hinweise auf den Verursacher geben können.
Hinweise werden telefonisch unter 06531-95280 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531-95270
E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
Verkehrsunfallflucht in Lieser, Zeugen gesucht