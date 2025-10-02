Lieser
Verkehrsunfallflucht in Lieser, Zeugen gesucht
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 24.09.2025, gegen 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem grauen Mercedes Sprinter, welcher in der Moselstraße in Lieser (Höhe der Eisdiele) am Fahrbahnrand geparkt war.



Auf Grund der Beschädigung an dem Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit dem Fahrzeug kollidiert ist.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder hinweise auf den Verursacher geben können.
Hinweise werden telefonisch unter 06531-95280 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531-95270
E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

