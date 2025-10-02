Verkehrsunfallflucht in Lieser, Zeugen gesucht

Am 24.09.2025, gegen 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem grauen Mercedes Sprinter, welcher in der Moselstraße in Lieser (Höhe der Eisdiele) am Fahrbahnrand geparkt war.





Auf Grund der Beschädigung an dem Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit dem Fahrzeug kollidiert ist.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95280 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Tel.: 06531-95270

E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell