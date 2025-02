Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil, Parkplatz Norma

Am Freitag, den 07.02.2025, zwischen 16.00 - 17.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des "Norma" zu einem Verkehrsunfall bei dem ein weißer VW T-Cross am hinteren rechten Kotflügel beschädigt wurde.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der 2. Parkreihe unmittelbar vor dem Haupteingang des "Norma" - Discounter.

Hinweise zur Ermittlung des flüchtigen Verursachers richten sie bitte an die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de



