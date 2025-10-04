Verkehrsunfallflucht in der Wasserschiederstraße von Birkenfeld

Am Samstag den 04.10.2025 kam es zwischen 12-14:30 Uhr in Höhe der Wasserschiederstraße 1 in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein schwarzer Audi A1 durch einen unbekannten Unfallverursacher beim Vorbeifahren touchiert. Der Unfallverursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne seinen obliegenden Pflichten nachzugehen. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell