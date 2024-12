Verkehrsunfallflucht in der Steinkaulstraße

Im Zeitraum vom 06.12.2024 gegen 09:00 Uhr und dem 07.12.2024 gegen 10:45 Uhr kam es in der Steinkaulstraße in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.



Der unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten PKW der Geschädigten und verursachte hierbei einen Schaden am Außenspiegel auf der Fahrerseite. Am unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es zur Beschädigung des Außenspiegels auf der Fahrerseite gekommen sein.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort.



Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



