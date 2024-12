Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße.

Im Zeitraum vom 16.12.24 bis 22.12.24 kam es in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein, auf Höhe der Hausnummer 213, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Fahrzeugs, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich für den Schaden verantwortlich zu zeigen.



Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



