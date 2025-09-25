Verkehrsunfallflucht in der Fort-Madison-Straße in Prüm



Der PKW wurde in einer der drei Parkbuchten rechts neben der Straße geparkt.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der PKW am linken Heck durch einen anderen, noch unbekannten, wahrscheinlich dunklen PKW, beschädigt.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



