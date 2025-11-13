Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Morbach unter Tel.: 06533-93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
Email: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach
Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße
