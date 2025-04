Verkehrsunfallflucht in Bitburg

Am 02.04.2025 gegen 11:45 Uhr kam es im Karenweg in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter PKW, vermutlich schwarzer MINI, beschädigte im Vorbeifahren einen an einer Baustelle im Karenweg haltenden LKW. Der unfallverursachende PKW dürfte eine Beschädigung am rechten Außenspiegel aufweisen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Tel.: 06561-96850

pibitburg@polizei.rlp.de



Besuchen Sie uns auf X:

#BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell