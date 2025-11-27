Verkehrsunfallflucht - Geschädigter und Zeugen gesucht

Die Fahrerin eines dunklen Mercedes parkte aus einer Parklücke in der Prümer Straße, auf Höhe der Metzgerei Juchems, aus und touchierte hierbei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, stellte sich jedoch im Nachhinein der Polizei.



Der geschädigte Fahrzeugführer und mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm



Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell