Verkehrsunfallflucht durch LKW

Ein PKW befuhr die A 60, ausgehend von Bitburg, in Fahrtrichtung Prüm. Der PKW-Fahrer beabsichtigte einen LKW mit weißem Auflieger und dunklem Fahrerhaus zu überholen, wobei der LKW jedoch nach links zog.

Der Fahrer des PKW musste zur Verhinderung einer Kollision nach links ausweichen, wodurch er mit der Leitplanke kollidierte.

Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort.



Zeugen dieses Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm



Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell