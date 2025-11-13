Verkehrsunfallflucht auf der K 69 zwischen Weiskirchen und Mandern

Hierbei kam es im Begegnungsverkehr zur Kollision der Außenspiegel zweier PKW, wodurch der Außenspiegel der Geschädigten beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am unfallverursachenden PKW dürfte sich ebenfalls eine Beschädigung am linken Außenspiegel befinden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



