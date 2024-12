Verkehrsunfallflucht auf dem Möbel Martin Parkplatz

Am Samstag, den 28.12.2024, zwischen 10:00 Uhr und 13:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Möbel Martin in Konz in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.