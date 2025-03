Verkehrsunfall zwischen Schulbus und Traktor

Am 20.03.2025 kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Traktor in einem Kurvenbereich auf der L 14 zwischen Reiff und Irrhausen.



Zum Unfallzeitpunkt befanden sich 3 Schüler in dem Bus. Zwei der Schüler wurden leicht verletzt.



Der Verkehrsunfall wurde erst eineinhalb Stunden später bei der Polizei gemeldet, weshalb zwei der drei Schüler namentlich noch nicht bekannt sind.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.



Insbesondere die Eltern der beiden noch unbekannten Schüler werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



