Verkehrsunfall zwischen Personenkraftwagen und Fahrrad

Am 31.10.2025 gegen 14:30 Uhr fuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Daun mit ihrem Personenkraftwagen vom Parkplatz des "1000+1-Schnäppchenmarkts" in der Römerstraße in Wittlich auf die Fahrbahn auf.

Auf dem Gehweg näherte sich plötzlich eine Radfahrerin. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und dem Fahrrad, wodurch die Radfahrerin zu Boden stürzte.

Umgehend half die 22-Jährige der gestürzten Radfahrerin und man verständigte sich nach längerer Unterhaltung, dass niemand verletzt oder geschädigt sei.

Die Radfahrerin und die PKW-Fahrerin setzten daraufhin ihre Fahrt fort, ohne die Personalien untereinander auszutauschen.

Im Anschluss stellte die 22-Jährige doch leichte Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest.

Zeuginnen oder Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.
Insbesondere darf die Radfahrerin, welche als junge Frau zwischen 35 und 40 Jahren (dunkelbraunes, schulterlanges Haar) beschrieben wurde, gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

