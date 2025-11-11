Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Schülerin

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der Bus die Südallee in Fahrtrichtung Kaiserthermen. Beim Halt

an der Haltestelle "Barbarathermen" erfasste der Bus das Mädchen am Schulranzen. Dabei wurde die Schülerin ebenfalls erfasst und

stürzte zu Boden. Das Mädchen zog sich eine Verletzung am Knie und an der Ferse zu.

Nach dem Vorfall setzte der Busfahrer seine Fahrt zunächst fort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen

und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0651-983-44251 oder per Email pwtrier@polizei.rlp.de bei der zuständigen

Polizeiwache Innenstadt in der Salvianstraße zu melden.



