Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte in dem verunfallten Pkw eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Zudem ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Weiterhin bestand gegen diese ein Haftbefehl, welcher durch eine Geldzahlung hätte abgewendet werden können. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war die Vollstreckung jedoch nicht möglich.

Im Zuge der weiteren Unfallaufnahme erschien zudem der Fahrzeughalter an der Unfallörtlichkeit. Bei diesem konnten ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Nach jetzigem Ermittlungsstand könnte ein weiterer Pkw in noch unbekannter Weise in den Verkehrsunfall involviert gewesen sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell