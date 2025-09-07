Dabei befuhr eine 24-jährige Fahrerin eine Straße im Wohngebiet, wo sie von der Fahrbahn abkam und nach Kollision mit einem Findling auf einer Mauer zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nicht verletzt.
Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Unfallverursacherin festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.
Der Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Sie wird sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss