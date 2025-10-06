Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Hier fuhr der Fahrzeugführer augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss linkseitig entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr hinein, überfuhr ein auf dem Kreisverkehr angebrachtes Verkehrszeichen und fuhr schließlich eine Böschung hinab auf ein Feld. Anschließend versuchte der Fahrzeugführer wieder zurück auf die L53 in Fahrtrichtung Platten zu kommen. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen am PKW war dort eine Weiterfahrt nicht mehr möglich.

Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,40 Promille.



Gegen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und anschließendem Verkehrsunfall sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug musste mittels eines Abschleppunternehmens geborgen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Christian Köb, PHK

Telefon: 06571-926-0

https://s.rlp.de/PIWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell