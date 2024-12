Verkehrsunfall sowie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf dem DM-Parkplatz Saarburg

Am Dienstag, den 24.12.2024 zwischen 11:45 und 12:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des DM Drogeriemarkt in Saarburg.



Hierbei beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug in benanntem Tatzeitraum während des Ein-/ oder Ausparkvorganges den ordnungsgemäß in der Längsaufstellung geparkten 1-er BMW. Dieser wurde hierdurch an der Heckstoßstange (Beifahrerseite) beschädigt.



Ohne vor Ort die Polizei über den Sachverhalt zu informieren oder Personalien vor Ort zu hinterlassen, verließ das unfallverursachende Fahrzeug im Anschluss die Örtlichkeit.



Zeugen werden gebeten, Hinweise zu besagtem Unfallhergang der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Saarburg persönlich oder telefonisch unter der 06581/9155-0 mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon: 06581-9115-0

www.pisaarburg.wache@polizei.rlp.de



