Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen, Verursacher flüchtig



Ein aus Richtung Trier kommendes Fahrzeug nahm auf der B53 zwei vorfahrtsberechtigten Fahrzeugen, welche aus Richtung Schweich hintereinander fuhren, die Vorfahrt, um nach links in die Biewerer Straße abzubiegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wichen beide Fahrzeuge nach links aus und kollidierten dabei seitlich miteinander. Das abbiegende Fahrzeug fuhr in Richtung Biewer weiter, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug sind derzeit noch nicht bekannt.



Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfallgeschehen und insbesondere zum abbiegenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Während der Unfallaufnahme war die B53 zwischenzeitlich voll gesperrt. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Trier, der Rettungsdienst, zwei Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei Trier und die Polizei Schweich.



