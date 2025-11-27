Verkehrsunfall mit verletzter Person





Im Bereich des dortigen Tankstellengeländes beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt eine 86-jährige Fußgängerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Fußgängerüberweg zu überqueren.



Die Fahrzeugführerin übersah die Fußgängerin und kollidierte mit dieser.



Die Fußgängerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.



Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell