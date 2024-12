Verkehrsunfall mit Verletzter Person

Am 16.12.2024, gegen 16.34 h, kam es in Bitburg, Industriestraße zu einem Verkehrsunfall.



Der unfallverursachende PKW-Fahrer kam in der innerörtlichen Industriestraße in Bitburg, aus bislang noch nicht geklärter Ursache, auf die Gegenfahrspur und kollidierte bei geringer Geschwindigkeit frontal mit einem entgegenkommenden PKW.

Der Unfallverursacher wurde zur Erstversorgung ins Krankenhaus nach Bitburg verbracht.

Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.



