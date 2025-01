Verkehrsunfall mit Verletztem

Am 26.10.2024 ereignete sich gegen 11:25 Uhr in der Ortslage von Klausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem PKW die L 50 in der Ortslage von Klausen und beabsichtigte nach links auf die K 51 in Richtung Esch abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 70-Jähriger mit seinem PKW die L 50 von Pohlbach kommend in entgegengesetzter Richtung. Der 24-Jährige übersah den bevorrechtigten 70-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Den ersten Erkenntnissen zu Folge wurde hierbei der 70-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme war die L 50 für rund eine Stunde gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Klausen, zwei RTW-Besatzungen, zwei Abschleppunternehmen und die Polizeiinspektion Wittlich



