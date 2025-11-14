Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer





Hier kam sie beim Abbiegen zu nah an den Bordstein und kollidierte mit diesem.

Die Radfahrerin kam zu Fall, wobei sie sich an Schulter und Kopf verletzte.



Sie wurde leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.



