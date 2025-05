Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 12.05.2025 gegen 19:40 Uhr kam es auf der L52 bei Hasborn zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer.



Der 18-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger befuhr die L52 von Hasborn kommend in Fahrtrichtung Wittlich. Der Traktorfahrer beabsichtigte nach links auf einen Feldweg abzubiegen. In Fahrtrichtung Hasborn fuhr ein 17-jähriger Fahrer eines 125er Leichtkraftrades. Durch den abbiegenden Traktorfahrer kollidiert der Motorradfahrer mit dem Anhänger des Traktors und mit dem dahinterfahrenden Fahrzeug.

Der Motorradfahrer wird schwer verletzt und wird zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die L52 wurde bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt, es kam zu Verkehrsverzögerungen.



Im Einsatz war der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei Wittlich.



