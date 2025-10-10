Verkehrsunfall mit Verdacht des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Als sie kurz vor Bombogen ausscherte, um einen Traktor zu überholen, bemerkte sie, dass sich bereits ein schwarzer PKW neben ihr befand, welcher sowohl sie als auch den Traktor überholte. Es kam zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge. Der schwarze PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Christian Köb, PHK

Telefon: 06571-926-0

https://s.rlp.de/PIWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell