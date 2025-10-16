Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 15.10.2025 gegen 22:05 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem silberfarbenen Peugeot beim Ausparken im Bereich der Eberhardstraße 1 in Klausen ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Motorrad.





Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die genaue Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



