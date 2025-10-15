Hier fuhr er sich im Rahmen eines Fahr- / Wendemanövers fest.
Im Zuge der weiteren Rangierbewegungen kam er letztlich frei, verursachte hierbei jedoch Schaden an der K27 an den dortigen Randsteinen.
Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung genauer bekannt zu geben.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle
