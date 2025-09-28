Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle





Beim Rechtsabbiegen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenschild, welches er vollends umfuhr.



Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Unfallbeteiligung bekannt zu geben.



Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





