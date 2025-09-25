Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 24.09.2025 zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr hatte eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der Stadt Wittlich ihren Personenkraftwagen, einen VW Passat in der Farbe grün auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums in der Friedrichstraße in Wittlich abgestellt.





Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug der Geschädigten und beschädigte dieses.



Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.



Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



