Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Freitag den 20.12.24 gegen 17 Uhr kam es in der Ortslage Zerf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine Fußgängerin wurde in der Straße Am Schurpenberg (B 268) beim Überqueren der Fahrbahn von einem in Richtung Trier fahrenden Pkw erfasst. Durch die Kollision wurde die Frau schwerverletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Ansprechpartner:

PK Backes

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de





