Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer





Der Motorradfahrer befuhr die B265 in Fahrtrichtung Knaufspesch. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich im besagten Kurvenbereich eine Schicht aus Matsch bzw. Erdmaterial. Offenbar war zuvor ein bislang unbekanntes Fahrzeug durch den Straßengraben gefahren und hatte dabei Erdmaterial auf die Fahrbahn befördert.



Der verletzte Motorradfahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, das die Fahrbahn verschmutzt haben könnte, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Im Einsatz waren das DRK, die Straßenmeisterei und die Polizeiinspektion Prüm



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell