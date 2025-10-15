Wittlich
Verkehrsunfall mit Sachschaden, Kreisverkehr überfahren
Symbolbild
Am 14.10.2025 gegen 10:26 Uhr befuhr ein 92-jähriger Verkehrsunfallverursacher aus dem Bereich der Stadt Wittlich mit seinem Personenkraftwagen den Kreisverkehr im Bereich der Kurfürstenstraße / Koblenzerstraße.



Hier kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr die Verkehrsinsel, wo er mit einem dort aufgestellten Schild kollidierte.

Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden.

