Verkehrsunfall mit Sachschaden, Kreisverkehr überfahren

Am 14.10.2025 gegen 10:26 Uhr befuhr ein 92-jähriger Verkehrsunfallverursacher aus dem Bereich der Stadt Wittlich mit seinem Personenkraftwagen den Kreisverkehr im Bereich der Kurfürstenstraße / Koblenzerstraße.





Hier kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr die Verkehrsinsel, wo er mit einem dort aufgestellten Schild kollidierte.



Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden.



