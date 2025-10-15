Verkehrsunfall mit Sachschaden, Kreisverkehr überfahren

Hier kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr die Verkehrsinsel, wo er mit einem dort aufgestellten Schild kollidierte.
Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden.
