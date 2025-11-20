Verkehrsunfall mit Personenschaden





Aufgrund der vorherrschenden Kälte an diesem Morgen, beschlug sein Helmvisier und er übersah einen im dortigen Bereich abgestellten Anhänger, mit welchem er schließlich kollidierte.



Sowohl am Roller, als auch am Anhänger entstand Sachschaden.

Der 24-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Im Rahmen der Unfallaufnahme musste festgestellt werden, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war, weshalb gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet wurde.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell