Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 17.11.2025 gegen 06:42 Uhr fuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine von einem Wirtschaftsweg auf die Landstraße 141 in Fahrtrichtung Wittlich.





Hier übersah er beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen 39-jährigen Führer eines Personenkraftwagens aus Nordrhein-Westfalen.



Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Personenkraftwagen nicht mehr fahrbereit war.



Der 39-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell