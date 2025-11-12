Verkehrsunfall mit Personenschaden





Im Kreuzungsbereich zur Landstraße 55 übersah sie beim Abbiegen eine 62-jährige, entgegenkommende Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet.



Es kam zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden entstand.



Das Fahrzeug der 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Die 19-Jährige wurde leicht verletzt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell