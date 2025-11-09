Durch den Sturz mit dem Quad zog sich der junge Mann Verletzungen in Form von Arm- und Schulterbruch zu.
Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.
Verkehrsunfall mit Personenschaden
