Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 08.11.2025 gegen 18:10 Uhr verunfallte ein 23-jähriger Fahrer eines Quads aus dem Bereich der VG Wittlich-Land aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache mit seinem Quad auf einem Wirtschafts- / Waldweg im Bereich der "Wolfsschlucht" zwischen Manderscheid und Bettenfeld.





Durch den Sturz mit dem Quad zog sich der junge Mann Verletzungen in Form von Arm- und Schulterbruch zu.



Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



