Verkehrsunfall mit Personenschaden





Im Einmündungsbereich wollte der 29-Jährige nach links auf die Landstraße 141 in Fahrtrichtung Hetzerath abbiegen.



Dabei übersah er den von rechts herannahenden Personenkraftwagen eines 38-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, der auf der Abbiegespur von Sehlem kommend nach links auf die L47 abbiegen wollte.



Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.



Der Personenkraftwagen wurde so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste, hier entstand Totalschaden.

Der Lastkraftwagen wurde nicht unerheblich an der Front beschädigt.



Glücklicherweise wurde der Fahrer des Personenkraftwagens nur leicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell