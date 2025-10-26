Verkehrsunfall mit Personenschaden





In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn nach rechts ab und rutschte in den Straßengraben.



Im Bus befand sich zu diesem Zeitpunkt nur ein 50-jähriger Fahrgast.



Glücklicherweise wurden beide Fahrzeuginsassen nur leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Neben den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, waren auch etwa 45 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst, sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.



