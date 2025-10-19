Im Bereich einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.
Der 39-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine zusätzlich vorliegende alkoholbedingte Beeinflussung des Fahrzeugführers mit über 1,8 Promille.
Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.
Verkehrsunfall mit Personenschaden
