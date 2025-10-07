Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, verlor er die Kontrolle über das Motorrad, rutschte über den Asphalt und überschlug sich im rechten Fahrbahngraben.

Sowohl der Motorradfahrer als auch der 19-jährige Sozius aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Die L46 musste für die Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Bettenfeld, das DRK und die Polizei Wittlich.



