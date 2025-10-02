Verkehrsunfall mit Personenschaden





Aus noch unbekannten Gründen kam der Fahrzeugführer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 64-jährigen Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW des 43-jährigen Fahrzeugführers und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der PKW der 64-jährigen Fahrzeugführerin drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf ihrer Fahrspur zum Stehen.



Beide Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L55 kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Wittlich, das DRK und die Polizei Wittlich.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell