Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 27.2025 gegen 18:35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Fahrrad die Arnold-Janssen-Straße in Wittlich aus Wittlich kommend in Fahrtrichtung des Wengerohr Wegs, als plötzlich und unvermittelt ein 8-jähriges Kind, ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet, mit seinem Tretroller aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Sowohl der Fahrradfahrer als auch das 8-jährige Kind auf dem Tretroller wurden verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht.

Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

